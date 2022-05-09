Домашний умывальник и еда на костре. Рассказываем, как выжить без воды, газа и электричества

Сейчас некоторые украинские населенные пункты находятся во временной оккупации. Российские военные наносят удары по критической инфраструктуре, поэтому люди остаются без базовых нужд.

Вікна расскажут несколько советов, которые помогут выжить без воды, света и газа.

Что делать, если нет воды

В первую очередь нужно запастись одноразовой посудой, чтобы не тратить драгоценную воду на мытье тарелок.

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Сделай запасы влажных салфеток, ими можно мыть руки и умываться. Также для умывания подойдет тоник, а для рук — антисептик.

Для того чтобы сэкономить воду и задержать в организме, пей ее слегка подсоленную.

Для экономии воды можно сделать домашний умывальник из бутылки и шприца. Берем двухлитровую бутылку и в крышке вырезаем дырку такого же диаметра как шприц. У шприца отрезаем носик и верхнюю часть. Шприц вставляем в отверстие в крышке бутылки, он должен едва входить во избежание истечения воды. Пробку со шприцем закручиваем на бутылку. Дно бутылки обрезаем и наполняем водой. Устанавливаем и пользуемся, чтобы перекрыть воду поршень шприца, вытаскиваем наружу.

Если хотите в туалет, не стесняйтесь уйти на улицу. Сливной бачок использует 10-15 литров воды, которые можно сэкономить.

Также воду для технических нужд можно собирать во время дождя, чтобы пить очищать ее, например, активированным углем или перегоревшим древесным углем.

Что делать, если нет газа

Для приготовления пищи заранее приобрети газовую горелку или спиртовку. Рассчитай объем газа и запасись сухим спиртом.

Если нет принуждения, можно нагреть воду на свечах, однако это будет долго.

Поставь два огнеупорных кирпича, на них металлическую пластину, под низ пару свечей. За ночь вода может быть 80 градусов, но надо, чтобы кто-то наблюдал за свечами, чтобы не случился пожар.

Также еду можно готовить на костре, на улице. Для этого нужно подготовить дерево угля, спички, зажигалки, металлическую посуду. Можно найти мангал или вырыть яму в земле, но следи, чтобы не случился пожар.

Что делать, если нет электричества

Прежде всего, нужно выключить все приборы из розеток. Чтобы следить за новостями, приобрети радио на батарейках. Телефон и павербанк заряжай при любой возможности.

Договорись с родными, что будешь выходить на связь в определенное время.

Если исчезает связь, поищи сеть этажами выше или переключись на другого оператора. Раньше мы рассказывали, что такое национальный роуминг и как его подключить.