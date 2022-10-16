Дом из конопли! Во Львовской области строят дома, в которых все мечтают жить

Во Львовской области переселенцы возводят жилье из конопли. Дом на 900 квадратных метров строят за деньги иностранных благотворителей.

Там сможет поселиться три десятка семей, потерявших свои дома из-за боевых действий. Рядом засадили огород, а еще завели скот.

По словам переселенца Евгения: “на месте дома было просто старое развалившееся здание, где невозможно было и пройти. Мы вывезли 40 машин мусора отсюда.”

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Сейчас строительство в активной фазе и работы планируется завершить до конца года.

За свою работу переселенцы еще и получают зарплату. Здесь уже планируют проживать семь семей. Все работы хотят завершить к новому году, чтобы весной заселиться.

А еще в планах обустроить экокурорт, чтобы сюда на восстановление и отдых могли приезжать ветераны.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как получить бесплатное жилье для ВПЛ.