Дім із конопель! На Львівщині зводять будинки, в яких всі мріють жити

На Львівщині переселенці зводять житло з конопель. Будинок на 900 квадратних метрів будують за гроші іноземних благодійників.

Там зможе оселитися зо три десятки сімей, що втратили свої домівки через бойові дії. Поруч засадили город, а ще завели худобу.

За словами переселенця Євгена: “на місці будинку була просто стара розвалена будівля, де неможливо було й пройти. Ми вивезли 40 машин сміття звідси.”

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Зараз будівництво в активній фазі та роботи планують завершити до кінця року.

За свою роботу переселенці ще й отримують платню. Тут уже планують мешкати сім родин. Усі будівельні роботи хочуть завершити до нового року, щоб навесні заселитися.

А ще у планах облаштувати екокурорт, щоб сюди на відновлення та відпочинок могли приїжджати ветерани.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як отримати безкоштовне житло для ВПО.