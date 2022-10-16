Lifestyle

Дім із конопель! На Львівщині зводять будинки, в яких всі мріють жити

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 16 Жовтня 2022, 09:00

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