Мир

Козий навигатор: почему в Берлине создали приложение отслеживающее коз

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 27 декабря 2021, 16:30

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Вікна-новини. Выпуск от 27.12.2021 (17:30)
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Вікна-новини. Выпуск от 27.12.2021 (17:30)
Вікна-новини. Выпуск от 27.12.2021 (14:30)
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Вікна-новини. Выпуск от 27.12.2021 (14:30)