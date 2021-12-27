Козий навигатор: почему в Берлине создали приложение отслеживающее коз

Козий навигатор создали в Берлине, потому что тамошние активисты уверены, что созерцание животных снимает стресс и прибавляет счастье.

Указали на карте города все уголки, где люди могут увидеть рогатых. В специальном мобильном приложении, отслеживающем местонахождение берлинских коз, можно также выяснить, большая ли к ним очередь и нужно ли платить за вход.

Разработчики приложения предлагают пользователям устраивать козьи туры по городу. Туристы могут путешествовать от козы к козе и любоваться пейзажами.