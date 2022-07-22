Воруют будущее Украины: сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать

РФ буквально ворует у Украины будущее, незаконно вывозя украинских детей. По данным Национального информационного бюро, оккупанты депортировали уже 5100 несовершеннолетних.

Советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала о незаконном вывозе россиянами украинских детей и процессе возвращения.

Это список не каких-то абстрактных детей, а конкретных.

В настоящее время было получено уже 5100 заявок по депортации украинских детей, но такие обращения продолжают поступать. Поэтому эта отметка не оценочна, а соответствует конкретным данным.

В списке депортированных числятся как дети, у которых есть родители, так и те, кто был лишен родительской опеки. В отношении некоторых лиц, конечно, не всегда хватает информации, но она дополняется из разных государственных реестров.

Если существует заявка о депортации определенного ребенка, то у нас есть ответственность разыскать его, определить его местонахождение и промониторить состояние условий, в которых он находится.

Чтобы узнать, где находится тот или иной ребенок, а также в каких условиях он, часто приходится обращаться в различные международные организации. В частности, идет работа и с Красным Крестом.

Обращаться к ним с просьбой вернуть несовершеннолетних домой нет возможности, поскольку у таких организаций обычно нет таких полномочий. Однако их работники могут помогать узнавать местонахождение и условия, где находятся украинские дети.

Как осуществляется процесс возвращения украинских детей

Первыми были истории возвращения Киры и Ильи, о которых, вероятно, слышали уже все. Всего существует 46 случаев возвращения детей домой. Среди них есть как сироты, так и дети, разлученные с родителями.

Каждый раз это отдельная операция, в которой задействовано достаточно большое количество людей. Единого алгоритма процесса возврата нет и вероятнее всего не будет.

Однако оккупанты вывозят на чужбину не только беззащитных детей, но и взрослых украинцев, поэтому никто не застрахован от жестокости россиян. Читай, что нужно знать и как поступить, чтобы вернуться после депортации.

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