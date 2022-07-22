Крадуть майбутнє України: скільки українських дітей депортували росіяни і як їх будуть повертати

РФ буквально краде в України майбутнє, незаконно вивозячи українських дітей. За даними Національного інформаційного бюро, окупанти депортували вже 5100 неповнолітніх.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук розповіла про незаконне вивезення росіянами українських дітей та процес повернення.

Це список не якихось абстрактних дітей, а конкретних.

Наразі було отримано вже 5100 заявок щодо депортації українських дітей, але такі звернення продовжують надходити. Тому ця позначка не є оціночною, а відповідає конкретним даним.

У списку депортованих числяться як діти, у яких є батьки, так і ті, хто був позбавлений батьківського піклування. Щодо деяких осіб, звісно, не завжди вистачає інформації, але вона доповнюється з різних державних реєстрів.

Якщо існує заявка про депортацію певної дитини, то у нас є відповідальність розшукати її, визначити її місцеперебування та промоніторити стан умов, у яких вона перебуває.

Для того, щоб дізнатись, де знаходиться та чи інша дитина, а також у яких умовах вона перебуває, часто доводиться звертатись до різних міжнародних організацій. Зокрема йде робота і з Червоним Хрестом.

Звертатись до них із проханням повернути неповнолітніх додому немає можливості, оскільки такі організації зазвичай не мають таких повноважень. Однак їх працівники можуть допомагати дізнаватись про місцеперебування та умови, де знаходяться українські діти.

Як здійснюється процес повернення українських дітей

Першими були історії повернення Кіри та Іллі, про які, мабуть, чули вже всі. Загалом наразі існує 46 випадків повернення дітей додому. Серед них є як сироти, так і діти, що були розлучені з батьками.

Щоразу це окрема операція, у якій задіяна досить велика кількість людей. Єдиного алгоритму процесу повернення немає і найімовірніше не буде.

Однак окупанти вивозять на чужину не лише беззахисних дітей, але й дорослих українців, тому ніхто не застрахований від жорстокості росіян. Читай, що потрібно знати і як діяти, щоб повернутись після депортації.

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