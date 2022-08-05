Кремль применит ядерное оружие? Кучма рассказал о перспективах войны в Украине и оценил работу Зеленского

Второй президент Украины (1994–2005 гг.) Леонид Кучма дал первое интервью с начала полномасштабной войны для BBC News Украина.

В нем он рассказал, стоит ли украинцам бояться ядерного оружия России, как может закончиться война и все ли правильно делает президент Украины Владимир Зеленский на своем посту.

Кремль применит ядерное оружие?

Второй президент Украины, полжизни посвятивший ракетным разработкам, убежден в том, что Россия не применит свое стратегическое ядерное оружие против нашего государства.

Ведь российские межконтинентальные ракеты направлены исключительно на США. Но Путин знает, что Америка никогда не нанесет удар первой, а если РФ решится на такой сумасшедший шаг, то сразу же будет уничтожена в ответ.

Цепную реакцию невозможно остановить не только в бомбе, но и в эскалации, вышедшей из-под контроля. Все говорят, что после вторжения России мир уже не будет таким, как был.

Так вот, после применения ядерного оружия его может не быть совсем, — уверен Кучма.

Другое дело — тактическое ядерное оружие. Россия видит свою безнаказанность и понимает, что безъядерная Украина не сможет ответить на удар Кремля.

Это может стать соблазном для Путина, если его трону или политическим планам что-нибудь будет угрожать.

Если положение на фронте будет угрожать — нет, не существованию или безопасности России, а исключительно политическим позициям Путина и стабильности его режима, — то Кремль может применить тактическое ядерное оружие, — считает политик.

Украинская триада

Роковой просчет Путина заключался в том, что он считал украинские власти во главе с президентом дилетантами.

Но уже с первых минут полномасштабного наступления РФ стало понятно, что руководство страны будет оставаться на своих постах, а сам Зеленский за это время стал одним из самых популярных политиков в мире.

— Никто не может делать правильно все. Но, учитывая небывалую экстремальность и критичность ситуации, украинские власти делают гораздо больше и гораздо лучше, чем кто-то мог представить и ожидать от них до российского вторжения, — отмечает Кучма.

Понятно, что некоторые текущие решения президента могут вызвать споры в обществе и политических силах, но гораздо важнее, что Зеленский делает на стратегическом уровне:

напрямую обращается в политические, военные и культурные институты мира и получает безумную поддержку;

не вмешивается в работу военных;

реализует антикоррупционные реформы;

остается в столице на своем посту.

Я считаю, что залог нашей победы — это единство народа, армии и власти, этакая украинская триада, которую не преодолеет даже ядерная триада РФ, — убежден Кучма.

Как может закончиться война в Украине

По мнению Кучмы, в войне в Украине невозможен вариант win-win, то есть компромисс, при котором все стороны конфликта так или иначе побеждают и сохраняют лицо.

Ведь слишком много горя и разрушений принесла путинская армия на нашу землю. Это значит, что украинцам нужно готовиться к затяжной войне.

Прежде всего, не стоит рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест.

Ничего такого не будет. Украина должна сражаться и решить все на поле боя, — говорит второй президент.

Для Украины неприемлемо оставлять своих людей в оккупации, а для Путина — выглядеть неудачником в глазах своего населения и всего мира.

Поэтому Россия сейчас выскабливает армию из своих тюрем и ищет по восточным автократиям оружие, чтобы добыть в борьбе хоть какую-то для себя победу.

Не забывайте, что разрушить единство Европы, целостность евроатлантического сообщества — это одна из главных задач Кремля.

И в арсенале Путина есть не один инструмент, которым он пытается это делать — пропагандистская ложь и манипуляции, запугивание и шантаж, — отмечает Кучма.

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