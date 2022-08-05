Кремль застосує ядерну зброю? Кучма розповів про перспективи війни в Україні та оцінив роботу Зеленського

Другий президент України (1994–2005 рр.) Леонід Кучма дав перше інтерв’ю з початку повномасштабної війни для BBC News Україна.

У ньому він розповів, чи варто українцям боятись ядерної зброї Росії, як може закінчитися війна та чи все правильно робить президент України Володимир Зеленський на своєму посту.

Кремль застосує ядерну зброю?

Другий президент України, який півжиття присвятив ракетним розробкам, переконаний у тому, що Росія не застосує свою стратегічну ядерну зброю проти нашої держави.

Адже російські міжконтинентальні ракети націлені виключно на США. Та Путін знає, що Америка ніколи не завдасть удару першою, а якщо РФ наважиться на такий божевільний крок, то одразу ж буде знищена у відповідь.

Ланцюгову реакцію неможливо зупинити не лише у бомбі, а й в ескалації, що вийшла з-під контролю. Усі кажуть, що після вторгнення Росії світ уже не буде таким, як був.

Так-от, після застосування ядерної зброї його може не бути зовсім, — впевнений Кучма.

Інша справа — тактична ядерна зброя. Росія бачить свою безкарність та розуміє, що без’ядерна Україна не зможе відповісти на удар Кремля.

Це може стати спокусою для Путіна, якщо його трону або політичним планам щось загрожуватиме.

Якщо стан речей на фронті буде загрожувати — ні, не існуванню чи безпеці Росії, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму, — то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю, — вважає політик.

Українська тріада

Фатальний прорахунок Путіна полягав у тому, що він вважав українську владу на чолі з президентом дилетантами.

Та вже з перших хвилин повномасштабного наступу РФ стало зрозуміло, що керівництво країни залишатиметься на своїх постах попри все, а сам Зеленський за цей час став одним із найбільш популярних політиків у світі.

— Ніхто не може робити правильно геть усе. Але, з огляду на небувалу екстремальність та критичність ситуації, українська влада робить набагато більше і набагато краще, ніж хтось міг уявити й очікувати від неї до російського вторгнення, — зазначає Кучма.

Зрозуміло, що якісь поточні рішення президента можуть викликати суперечки у суспільстві та політичних силах, але набагато важливіше, що Зеленський робить на стратегічному рівні:

напряму звертається до політичних, військових та культурних інститутів світу й отримує шалену підтримку;

не втручається у роботу військових;

реалізує антикорупційні реформи;

залишається у столиці на своєму посту.

Я вважаю, що запорука нашої перемоги — це єдність народу, армії та влади, така собі українська тріада, яку не здолає навіть ядерна тріада РФ, — переконаний Кучма.

Як може закінчитись війна в Україні

На думку Кучми, у війні в Україні неможливий варіант win-win, тобто компроміс, за якого всі сторони конфлікту так чи інакше перемагають та “зберігають обличчя”.

Адже занадто вже багато горя та руйнувань принесла путінська армія на нашу землю. Це означає, що українцям потрібно готуватись до затяжної війни.

Передусім не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб’ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест.

Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити все на полі бою, — каже другий президент.

Для України неприйнятно залишати своїх людей в окупації, а для Путіна — мати вигляд невдахи в очах свого населення та всього світу.

Тому Росія зараз вишкрібає армію зі своїх тюрем та шукає по східних автократіях зброю, щоб вибороти хоч якусь для себе перемогу.

Не забуваймо, що зруйнувати єдність Європи, цілісність євроатлантичної спільноти — це одне з найголовніших завдань Кремля.

І в арсеналі Путіна є не один інструмент, яким він намагається це робити — пропагандистська брехня і маніпуляції, залякування і шантаж, — зазначає Кучма.

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