Львовские супермены защищают жизнь бойцов на фронте — как именно?

Полторы тысячи бронежилетов в день производят во Львовском оборонном кластере.

Общественное объединение при участии Харьковского лицензированного производителя бронежилетов уже передало нашим бойцам на передовую почти 50 тысяч защиты.

Организация волонтерская и некоммерческая. На средства благотворителей закупают ткань и бронесталь.

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Каждое изделие обязательно проходит все необходимые испытания в соответствии с четвертым классом защиты.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как в Днепре 18-летний парень с аутизмом собирает деньги на бронежилеты.