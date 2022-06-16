Львовские супермены защищают жизнь бойцов на фронте — как именно?

Полторы тысячи бронежилетов в день производят во Львовском оборонном кластере.
Общественное объединение при участии Харьковского лицензированного производителя бронежилетов уже передало нашим бойцам на передовую почти 50 тысяч защиты.
Организация волонтерская и некоммерческая. На средства благотворителей закупают ткань и бронесталь.
Каждое изделие обязательно проходит все необходимые испытания в соответствии с четвертым классом защиты.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как в Днепре 18-летний парень с аутизмом собирает деньги на бронежилеты.