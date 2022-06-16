Львівські супермени захищають життя бійців на фронті — як саме?

Півтори тисячі бронежилетів за день виготовляють у Львівському оборонному кластері.

Громадське об’єднання за участі Харківського ліцензованого виробника бронежилетів уже передало нашим бійцям на передову майже 50 тисяч захисту.

Організація волонтерська та некомерційна. За кошти благодійників закуповують тканину та бронесталь.

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Кожен виріб обов’язково проходить усі необхідні випробування відповідно до четвертого класу захисту.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як у Дніпрі 18-річний хлопець з аутизмом збирає гроші на бронежилети.