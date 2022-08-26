Масштабный обвал дома в центре Львова — что произошло и есть ли пострадавшие

Ночью 26 августа произошел обвал дома во Львове. Это случилось в центре города на проспекте Свободы, 23. Спасатели уже разобрали завалы. Жителей обрушившегося дома эвакуировали.

Обвал дома во Львове

Обвал произошел в квартирах второго и третьего этажа. Три квартиры и два нежилых помещения полностью разрушены. ГСЧС привлекли 42 спасателя, шесть единиц техники, а также кинологическое отделение аварийно-спасательного отряда.

Причиной завала стала деформация стены и дверей в одной из квартир. Через несколько минут после завершения эвакуации жителей стена обрушилась во внутренний двор.

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Деформация стены могла быть спровоцирована реконструкцией соседнего дома. Законность работ в нем проверяют.

По словам жильцов, месяц строители снимали стену, которая была причастна к дому № 23 и была опорой этого дома. Это могло снизить несущую способность здания и привести к обвалу, — говорит заместитель председателя Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

По состоянию на пять утра работы завершены. Пострадавшие, травмированные и погибшие не обнаружены.

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