Масштабний обвал будинку в центрі Львова — що сталося та чи є постраждалі

Уночі 26 серпня стався обвал будинку у Львові. Це відбулося в центрі міста на проспекті Свободи, 23. Рятувальники вже розібрали завали. Мешканців будинку, який обвалився, евакуювали.

Обвал будинку у Львові

Завал стався у квартирах другого та третього поверху. Три квартири та два нежитлових приміщення зруйновані повністю. ДСНС залучили 42 рятувальників, шість одиниць техніки, а також кінологічне відділення аварійно-рятувального загону.

Причиною обвалу стала деформація стіни та дверей в одній із квартир. За кілька хвилин після завершення евакуації мешканців стіна обвалилася у внутрішній двір.

Деформація стіни могла бути спровокована реконструкцією сусіднього будинку. Законність робіт у ньому перевіряють.

Зі слів мешканців, місяць будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку № 23 і слугувала опорою цього будинку. Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу, — каже заступниця голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Станом на п’яту ранку роботи завершені. Постраждалих, травмованих та загиблих не виявлено.

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