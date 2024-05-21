Мобилизация женщин: что изменил новый закон и кому нужно стать на военный учет

18 мая стал если не юридическим, то моральным рубежом по военной мобилизации. Кроме военнообязанных мужчин, закон о мобилизации коснулся также и женщин.
Что известно о мобилизации женщин, женщины каких профессий должны стать на военный учет и как изменилась подготовка женщин-военнослужащих сейчас, разобрались в материале.
До вступления в силу нового закона о мобилизации до 18 мая 2024 года, на военный учет обязательно становились медики, в частности.
Это тоже остается без изменений. Кроме медиков военному учету подлежат женщины в таких профессиях:
Но регистрация не означает мобилизацию. Стать на военный учет нужно, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков у нас есть в резерве.
Представительницы профессий, близких к военным, будут становиться на учет по собственному желанию.
Представительницы профессий, близких к военным, будут становиться на учет по собственному желанию.
К тому же не все желающие смогут мобилизоваться в ряды ВСУ.
Не смогут подписать контракт с ВСУ, в частности многодетные женщины и матери, которые воспитывают детей без участия отца, студентки.
Также новый закон о мобилизации предусматривает отмену срочной службы во время действия военного положения. Все мужчины обязательно и женщины по желанию могут пройти базовую военную подготовку. Детальнее об этом мы писали в другом материале.
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