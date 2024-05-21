Мобилизация женщин: что изменил новый закон и кому нужно стать на военный учет

18 мая стал если не юридическим, то моральным рубежом по военной мобилизации. Кроме военнообязанных мужчин, закон о мобилизации коснулся также и женщин.

Что известно о мобилизации женщин, женщины каких профессий должны стать на военный учет и как изменилась подготовка женщин-военнослужащих сейчас, разобрались в материале.

Мобилизация женщин: изменяющая новый закон

До вступления в силу нового закона о мобилизации до 18 мая 2024 года, на военный учет обязательно становились медики, в частности.

Это тоже остается без изменений. Кроме медиков военному учету подлежат женщины в таких профессиях:

физическая терапия;

стоматология;

общественное здоровье;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиологии

Но регистрация не означает мобилизацию. Стать на военный учет нужно, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков у нас есть в резерве.

Представительницы профессий, близких к военным, будут становиться на учет по собственному желанию.

К тому же не все желающие смогут мобилизоваться в ряды ВСУ.

Кто из женщин не подпадает под мобилизацию

Не смогут подписать контракт с ВСУ, в частности многодетные женщины и матери, которые воспитывают детей без участия отца, студентки.

Также новый закон о мобилизации предусматривает отмену срочной службы во время действия военного положения. Все мужчины обязательно и женщины по желанию могут пройти базовую военную подготовку. Детальнее об этом мы писали в другом материале.

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