Снятие и исключение с воинского учета по возрасту в Украине: как проходит процедура и какая категория граждан подпадает

Если человек полностью непригоден к военной службе и не подлежит мобилизации, он может сняться с военного учета. Читай, кого снимают с военного учета по возрасту и какие документы необходимы для этого — в материале.

Разница между снятием и исключением из военного учета

Следует начать с концептуальной разницы между снятием и исключением из военного учета. Они отличаются по результатам и основаниям.

“ Исключенный из военного учета ” — означает, что лицо теряет статус военнообязанного и на него не распространяются обязанности по военному учету. В частности, такое лицо не может быть призвано во время мобилизации, после исключения из учета не обязано проходить ВЛК, обновлять учетные данные, такому лицу нельзя вручать повестку. Это понятие постоянное, и лицо не должно вновь становиться на военный учет.

” — означает, что лицо теряет статус военнообязанного и на него не распространяются обязанности по военному учету. В частности, такое лицо не может быть призвано во время мобилизации, после исключения из учета не обязано проходить ВЛК, обновлять учетные данные, такому лицу нельзя вручать повестку. Это понятие постоянное, и лицо не должно вновь становиться на военный учет. “Снят с военного учета” — это временное понятие, и оно не означает освобождение от статуса военнообязанного. После снятия с военного учета военнообязанный продолжает выполнять обязанности военного учета (прохождение ВЛК, обновление военно-учетных данных, сообщения ТЦК и СП об изменении места жительства и т.п.) и должен стать на военный учет в другом органе, например в ТЦК и СП другой области или в консульстве Украины в другой стране.

Снятие с воинского с учета военнообязанных

Правила военного учета предусматривают четкий и исчерпывающий перечень оснований для снятия с военного учета. Снять с военного учета можно следующих военнообязанных:

Военнообязанные, которые меняют место жительства и переезжают проживать на ту территорию, на которую юрисдикция ТЦК и СП, где они состоят на учете, не распространяется.

После этого военнообязанный должен стать на военный учет в ТЦК и СП, который распространяет юрисдикцию на территорию нового места жительства военнообязанного. Во время действия военного положения изменить место жительства, место прописки возможно только с разрешения ТЦК и СП.

Военнообязанные, которых приняли на службу в правоохранительные органы, такие как Национальная полиция Украины, ГБР, БЭБ, органы гражданской защиты и т.д.

Такие военнообязанные берутся на учет в соответствующих органах, в которых начинают проходить службу.

Военнообязанные, переезжающие для временного (более 3 месяцев) проживания за границу.

Такие военнообязанные должны стать на консульский военный учет в той стране, где временно проживают.

Что нужно делать, чтобы сняться с военного учета

Чтобы сняться с военного учета, военнообязанному нужно лично явиться в ТЦК и СП, где он состоит на военном учете и подать соответствующее заявление. При этом, снятию с военного учета во время общей мобилизации предшествуют все мобилизационные процедуры: обновление учетных данных, прохождение ВЛК и определение оснований для отсрочки. При снятии с военного учета военнообязанный должен иметь паспорт, военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного и т.п.), а также документы, подтверждающие изменение учетных данных и право на отсрочку. Военнообязанный считается снятым с военного учета в военкомате после получения соответствующей отметки под названием “Снят с военного учета” в военно-учетных документах.

Исключение из военного учета военнообязанных

Аналогично, как и в случае снятия с военного учета, основания для исключения с военного учета прописаны в Правилах военного учета. Исключают из военного учета тех, кто:

призваны или приняты на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

утратили гражданство Украины;

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умершие или признанные в установленном законом порядке безвести отсутствующими или объявленные умершими.

Снятие с военного учета по возрасту в Украине

Новым законом о мобилизации предусмотрено снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. В то же время, предельный возраст не изменился.

Согласно Закону О воинской обязанности и военной службе, запас военнообязанных делится на два разряда и зависит от возраста военнообязанного человека.

Лица, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского, старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

первый разряд — лица в возрасте до 35 лет;

второй разряд — лица в возрасте до 60 лет.

Снятие с военного учета по возрасту офицеров запаса в Украине

Находящийся в запасе офицерский состав также делится на разряды по возрасту.

К первому разряду относятся:

младший офицерский состав — лица до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — лица до 50 лет;

полковник (капитан 1 ранга) — лица до 55 лет;

высший офицерский состав — лица до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав — лица до 60 лет;

высший офицерский состав — лица до 65 лет.

Когда человек по возрасту перестает быть военнообязанным

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе ВСУ и других военных формированиях.

То есть, исключение из военного учета по возрасту происходит в случае достижения мужчиной 60 лет, поскольку он достиг предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил Украины. Хотя мужчина даже по достижении предельного возраста может пойти служить по собственному желанию, то есть добровольно.

Чтобы исключиться из военного учета, военнообязанному лицу необходимо лично явиться в ТЦК и СП, где он состоит на военном учете, и подать соответствующее заявление.

Документы:

заявление о снятии с военного учета;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть).

Военнообязанный считается исключенным из военного учета после получения соответствующей отметки в военно-учетных документах — Исключен из военного учета.

Надеемся, Вікна дали ответ тебе на все интересующие вопросы.

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