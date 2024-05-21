Снятие и исключение с воинского учета по возрасту в Украине: как проходит процедура и какая категория граждан подпадает

Если человек полностью непригоден к военной службе и не подлежит мобилизации, он может сняться с военного учета. Читай, кого снимают с военного учета по возрасту и какие документы необходимы для этого — в материале.
Следует начать с концептуальной разницы между снятием и исключением из военного учета. Они отличаются по результатам и основаниям.
Правила военного учета предусматривают четкий и исчерпывающий перечень оснований для снятия с военного учета. Снять с военного учета можно следующих военнообязанных:
Военнообязанные, которые меняют место жительства и переезжают проживать на ту территорию, на которую юрисдикция ТЦК и СП, где они состоят на учете, не распространяется.
После этого военнообязанный должен стать на военный учет в ТЦК и СП, который распространяет юрисдикцию на территорию нового места жительства военнообязанного. Во время действия военного положения изменить место жительства, место прописки возможно только с разрешения ТЦК и СП.
Такие военнообязанные берутся на учет в соответствующих органах, в которых начинают проходить службу.
Такие военнообязанные должны стать на консульский военный учет в той стране, где временно проживают.
Аналогично, как и в случае снятия с военного учета, основания для исключения с военного учета прописаны в Правилах военного учета. Исключают из военного учета тех, кто:
Новым законом о мобилизации предусмотрено снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. В то же время, предельный возраст не изменился.
Согласно Закону О воинской обязанности и военной службе, запас военнообязанных делится на два разряда и зависит от возраста военнообязанного человека.
Лица, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского, старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:
Находящийся в запасе офицерский состав также делится на разряды по возрасту.
К первому разряду относятся:
Второй разряд:
Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе ВСУ и других военных формированиях.
То есть, исключение из военного учета по возрасту происходит в случае достижения мужчиной 60 лет, поскольку он достиг предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил Украины. Хотя мужчина даже по достижении предельного возраста может пойти служить по собственному желанию, то есть добровольно.
Чтобы исключиться из военного учета, военнообязанному лицу необходимо лично явиться в ТЦК и СП, где он состоит на военном учете, и подать соответствующее заявление.
Документы:
Военнообязанный считается исключенным из военного учета после получения соответствующей отметки в военно-учетных документах — Исключен из военного учета.
Надеемся, Вікна дали ответ тебе на все интересующие вопросы.
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