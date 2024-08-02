Кто не подлежит мобилизации 2024: перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку

На фоне полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение.
Согласно нормам украинского законодательства, остаются те категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию в Украине.
Читай, кто не подлежит мобилизации 2024 года.
В статье 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации указаны категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
Согласно этой статье, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
Также в законе речь идет о тех, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, это:
Кроме этого, не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди).
Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.
Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.
Также отсрочку от мобилизации имеют граждане, которые получили бронь. Ранее мы рассказывали о новых правилах бронирования работников ОПК.
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