Война в Украине

Кто не подлежит мобилизации 2024: перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку

Богдана Макалюк, журналист сайта 02 августа 2024, 11:45
Хто не підлягає мобілізації у 2024: основні категорії
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