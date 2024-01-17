Новые правила: предприятия ОПК получили разрешение на неограниченное бронирование работников от мобилизации

Кабинет министров Украины добавил изменения в постановление №76 от 27 января 2023, которым регулируется бронирование военнообязанных во время военного положения. Теперь бронирование работников предприятий ОПК разрешено без каких-либо ограничений. Читай, что об этом известно.
Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 16 января 2024.
Поэтому военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенные Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:
Это означает, что предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) могут бронировать военнообязанных работников от призыва без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.
По словам Кабмина, такое решение должно усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и дать возможность предприятиям наращивать производство.
Это решение — общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача — обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы, — сказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко.
Это решение — общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача — обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы, — сказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко.
Податься на бронирование от мобилизации и призыва могут работники государственных структур и предприятий, производящих товары для ВСУ или выполняющие “мобилизационные задачи”, компаний, получивших статус критически важных для экономики.
Предприятия могут бронировать до 50% военнообязанных работников, но могут и больше, если потребность будет обоснована. Кроме того, в документе появилось дополнение о том, что руководители предприятий или госструктур также подлежат бронированию.
Срок бронирования определен на шесть месяцев. Предприятия топливно-энергетического комплекса не подпадают под ограничение количества забронированных лиц.
Раньше мы рассказывали, что делать, если имеешь бронь и получил(-а) повестку.
Фото: 22 ОМБр
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