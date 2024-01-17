Новые правила: предприятия ОПК получили разрешение на неограниченное бронирование работников от мобилизации

Кабинет министров Украины добавил изменения в постановление №76 от 27 января 2023, которым регулируется бронирование военнообязанных во время военного положения. Теперь бронирование работников предприятий ОПК разрешено без каких-либо ограничений. Читай, что об этом известно.

Бронирование военнообязанных работников предприятий ОПК разрешено без ограничений

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 16 января 2024.

Поэтому военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенные Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

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Независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Без ограничений количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Это означает, что предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) могут бронировать военнообязанных работников от призыва без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.

По словам Кабмина, такое решение должно усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и дать возможность предприятиям наращивать производство.

Это решение — общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача — обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы, — сказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Податься на бронирование от мобилизации и призыва могут работники государственных структур и предприятий, производящих товары для ВСУ или выполняющие “мобилизационные задачи”, компаний, получивших статус критически важных для экономики.

Предприятия могут бронировать до 50% военнообязанных работников, но могут и больше, если потребность будет обоснована. Кроме того, в документе появилось дополнение о том, что руководители предприятий или госструктур также подлежат бронированию.

Срок бронирования определен на шесть месяцев. Предприятия топливно-энергетического комплекса не подпадают под ограничение количества забронированных лиц.

Раньше мы рассказывали, что делать, если имеешь бронь и получил(-а) повестку.

Фото: 22 ОМБр

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