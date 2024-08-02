Хто не підлягає мобілізації 2024: перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку

На тлі повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан.
Відповідно до норм українського законодавства, залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні.
Читай, хто не підлягає мобілізації 2024.
У статті 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказані категорії громадян, що мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
Згідно з цією статтею, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
Також у законі йдеться про тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, це:
Крім цього, не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги).
Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
Також відстрочку від мобілізації мають ті громадяни, які отримали бронювання. Раніше ми розповідали про нові правила бронювання працівників ОПК.
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