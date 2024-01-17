Нові правила: підприємства ОПК отримали дозвіл на необмежену бронь працівників від мобілізації

Кабінет міністрів України додав зміни до постанови №76 від 27 січня 2023, якою регулюється бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Відтепер бронювання працівників підприємств ОПК дозволені без будь-яких обмежень. Читай, що про це відомо.

Бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК дозволено без обмежень

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня 2024 року.

Тому військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, що визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

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Незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, що підлягають бронюванню.

Це означає, що підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) можуть бронювати військовозобов’язаних працівників від призову без обмежень за кількістю та незалежно від військового звання.

За словами Кабміну, таке рішення має посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та дати можливість підприємствам нарощувати виробництво.

Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги, — сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Податися на бронювання від мобілізації та призову можуть працівники державних структур та підприємств, що виробляють товари для ЗСУ або виконують “мобілізаційні завдання”, компаній, що отримали статус критично важливих для економіки.

Підприємства можуть бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, але можуть і більше, якщо потреба буде обґрунтована. Крім цього, у документі з’явилося доповнення про те, що керівники підприємств чи держструктур також підлягають бронюванню.

Термін бронювання визначений строком на шість місяців. Підприємства паливно-енергетичного комплексу не підпадають під обмеження кількості заброньованих осіб.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо маєш бронь і отримав(-ла) повістку.

Фото: 22 ОМБр

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