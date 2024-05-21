Мобілізація жінок: що змінив новий закон та кому треба стати на військовий облік

18 травня став якщо не юридичним, то моральним рубежем у питанні військової мобілізації. Та окрім військовозобовʼязаних чоловіків, закон про мобілізацію торкнувся також і жінок.

Що відомо про мобілізацію жінок, жінки яких професій мають стати на військовий облік та як змінилася підготовка військовослужбовиць зараз, розібралися у матеріалі.

Мобілізація жінок: що змінює новий закон

До набрання чинності нового закону про мобілізацію до 18 травня 2024 року, на військовий облік обовʼязково ставали медикині, зокрема.

Це також залишається без змін. Окрім медиків, військовому обліку підлягають жінки у таких професіях:

фізична терапія;

стоматологія;

громадське здоровʼя;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміології.

Але реєстрація не означає мобілізацію. Стати на військовий облік потрібно, щоб Генштаб розумів, скільки медиків ми маємо у резерві.

Представниці професій, споріднених з військовими, ставатимуть на облік за власним бажанням.

До того ж не всі охочі зможуть мобілізуватися до лав ЗСУ.

Хто з жінок не підпадає під мобілізацію

Не зможуть підписати контракт із ЗСУ, зокрема, багатодітні жінки та матері, що виховують дітей без участі батька, студентки тощо.

Також новий закон про мобілізацію передбачає скасування строкової служби на час дії воєнного стану. Натомість усі чоловіки обовʼязково та жінки за бажанням можуть пройти базовий військовий вишкіл. Детальніше про це ми писали в іншому матеріалі.

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