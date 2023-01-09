Одни возвращаются с гордостью и флагом, а другие — с опущенной головой: разница между приемом украинских и российских пленных

Пока Россия издевается над украинскими пленными, Украина прилагает немалые усилия, чтобы освободить и вернуть домой каждого защитника и защитницу.

Первый обмен пленными в этом году состоялся 8 января. Домой вернули полсотни наших героев. Из них 33 офицера, 17 рядовых и сержантов. Самому старшему из освобожденных — 54 года, самому младшему — 19.

На 36-м обмене пленными четко видна разница в реакции солдат, которые возвращаются на Родину. Как реагировали наши воины и российские оккупанты на возвращение домой, далее в материале.

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Украинские воины счастливо направляются домой с возгласами “Слава Украине!”, а враги — мрачно и без опознавательных знаков.

Все, что получают российские оккупанты от своих по возвращении на родину, — поздравления, резиновые сапоги и пакет с бельем, сигаретами и телефонами.

По версии Минобороны РФ, эти 50 солдат вырвались из смертельной опасности. Такой пропагандистский нарратив быстро подхватывают и сами оккупанты. Мол, радуются, что выбрались из этих невыносимых условий.

Между тем “невыносимые условия”, о которых говорил освобожденный оккупант, выглядят следующим образом: праздничный рождественский ужин с кутей и пампушками, храм на территории лагеря для пленных, где священник читал праздничные проповеди.

Все мы знаем, каково отношение украинского и российского командования к пленным. Наши воины, несмотря на все испытания, возвращаются домой с восклицаниями “Слава Украине — Героям слава!” и государственным гимном.

Среди них защитники Мариуполя, Бахмута, Киевской, Черниговской и Херсонской областей. Также вернулись попавшие в плен на Чернобыльской АЭС.

Это представители Нацгвардии, Пограничной службы, ВСУ, Военно-морских сил, а также территориальной обороны и Сил спецопераций.

Президент об обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что украинцев продолжают возвращать домой, и особо отметил тех, кто работает над обменным фондом.

Наша команда работает без перерыва, чтобы освобождить украинцев и украинок. Сегодня я хочу их еще раз поблагодарить: Буданов, Ермак, Малюк, Усов, Лубинец и другие.

Особую благодарность от президента получили и те, кто пополняет обменный фонд. Ведь каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, позволяет вернуть свободу кому-то из украинцев.

Хотя с 24 февраля из плена удалось вернуть домой уже 1646 человек, в российском плену все еще находятся около 3400 украинских военных.

Такие данные были актуальны по состоянию на 30 декабря и озвучены уполномоченной президента по правам защитников Украины Аленой Вербицкой в интервью немецкому СМИ RND.

А в каких условиях держат российских пленных, смотри в нашем материале.

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