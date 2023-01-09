Україна

Одні повертаються з гордістю та стягом, а інші — з опущеною головою: різниця між прийомом українських та російських полонених

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Січня 2023, 15:30
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