Одні повертаються з гордістю та стягом, а інші — з опущеною головою: різниця між прийомом українських та російських полонених

Доки Росія знущається з українських полонених, Україна докладає чималих зусиль, щоб звільнити та повернути додому кожного захисника та захисницю.

Перший обмін поленими цього року відбувся 8 січня. Додому повернули півсотні наших героїв. З них 33 офіцери, 17 рядових та сержантів. Найстаршому з визволених — 54 роки, наймолодшому — 19.

На 36-му обміні полоненими чітко видно різницю в реакції солдатів, які повертаються на Батьківщину. Як реагували наші воїни та російські окупанти на повернення додому, далі у матеріалі.

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Українські воїни щасливо прямують додому з вигуками “Слава Україні”, а вороги — похмуро та без жодних розпізнавальних знаків.

Усе, що отримують російські окупанти від своїх після повернення на батьківщину — привітання, гумові чоботи та пакет з білизною, цигарками та телефонами.

За версією Міноборони РФ, ці 50 звільнених солдатів вирвалися зі смертельної небезпеки. Такий пропагандистський наратив швидко підхоплюють і самі окупанти. Мовляв, радіють, що вибралися з цих нестерпних умов.

Тим часом “нестерпні умови”, про які говорив звільнений окупант, виглядають так: святкова різдвяна вечеря з кутею і пампухами, храм на території табору для полонених, де священик читав святкові проповіді.

Та усі ми знаємо, яке ставлення українського і російського командування до полонених. Наші воїни, попри усі випробування, крокують додому з вигуками “Слава Україні — Героям слава!” та державним гімном.

Повернулися оборонці Маріуполя, Бахмута, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Також ті, хто потрапив у полон на Чорнобильській АЕС.

Це представники Нацгвардії, Прикордонної служби, ЗСУ, Військово-морських сил, а також територіальної оборони та Сил спецоперацій.

Президент про обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що українців продовжують повертати додому, та особливо відзначив тих, хто працює над обмінним фондом.

Наша команда працює без жодної перерви, щоб звільняти українців і українок. Сьогодні я хочу їм вкотре подякувати: Буданов, Єрмак, Малюк, Усов, Лубінець та інші.

Особливу подяку від президента отримали й ті, хто поповнює обмінний фонд. Адже кожен, хто бере в полон ворога на нашій землі, дає змогу повернути свободу комусь з українців.

Хоч від 24 лютого з полону вдалося повернути додому вже 1646 осіб, у російському полоні все ще перебувають близько 3400 українських військових.

Такі дані були актуальні на 30 грудня та озвучені уповноваженою президента з питань прав захисників України Альоною Вербицькою в інтерв’ю німецькому ЗМІ RND.

А в яких умовах тримають російських полонених, дивись у нашому матеріалі.

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