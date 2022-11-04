Убытков — на миллионы: как приходит в себя Днепропетровская область после российских обстрелов

Ни дня не проходит без обстрелов Днепропетровской области. Россияне выпускают ракеты и дроны по объектам критической инфраструктуры. За прошедшие сутки в Кривом Роге несколько районов оказались без электроснабжения, потому что враг попал по желаемым целям.

Начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщал: атаковали россияне ракетами и БПЛА Shahed. В результате местное население экономит электроэнергию.

Практически сразу обстреляли войска РФ и Павлоград: прилетело в промышленное предприятие. К счастью, там обошлось без жертв. Один район Марганецкой общины после обстрелов — без света.

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Никопольский район, который всего в нескольких километрах от временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, снова под огнем. Цель врага — накануне зимы оставить людей без света и тепла, а отдельные населенные пункты просто выжечь. Оккупанты так изуродовали город, что каждый квадратный метр его чернеет воронками и выбитыми стеклами. Последний раз прилетело в помещение автосервиса.

Владелец столярного цеха Андрей разбирает завалы своего предприятия, в которое россияне попали еще в начале недели. Признается: теперь много людей без работы.

Очень жаль за такую ​​подлость. Убытков — на миллионы, но кто его сейчас считает? Отстроим. И враг за все ответит.

Пока РФ тратит миллиарды долларов на ракеты, Днепропетровская область, как Феникс, восстает из пепла: несколько районов постепенно приходят в себя. Благодаря ВСУ, отбившим россиян на Харьковском направлении, в Криворожском районе наконец тишина. Накануне там украинские силы ПВО сбили четыре БПЛА Shahed-136.

Впереди зима, но это не значит, что на фронте зависнет пауза. Каких изменений ждать на передовой по прогнозам Жданова — можешь узнать из нашего материала.

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