Збитків — на мільйони: як оговтується Дніпропетровщина від російських обстрілів

Ані дня не минає без обстрілів Дніпропетровщини. Росіяни вкотре випускають ракети та дрони по об’єктах критичної інфраструктури. Минулої доби у Кривому Розі кілька районів опинилися без електропостачання, бо ворог влучив по бажаних цілях.

Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв: атакували росіяни ракетами та БпЛА Shahed. Як наслідок — місцеве населення економить електроенергію.

Майже одночасно обстріляли війська РФ і Павлоград: прилетіло у промислове підприємство. На щастя, там обійшлося без жертв. Один район Марганецької громади після обстрілів — без світла.

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Нікопольський район, який усього за кілька кілометрів від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, знову під вогнем. Мета ворога — напередодні зими залишити людей без світла і тепла, а окремі населені пункти просто випалити. Окупанти так понівечили місто, що кожен квадратний метро його чорніє вирвами та вибитими шибками. Востаннє прилетіло у приміщення автосервісу.

Власник столярного цеху Андрій розбирає завали свого підприємства, у яке росіяни влучили ще на початку тижня. Зізнається, що тепер багато людей без роботи.

Дуже шкода за таку підлість. Збитків — на мільйони, але хто його зараз рахує? Відбудуємо. І ворог за все відповість.

Доки РФ витрачає мільярди доларів на ракети, Дніпропетровська область, наче Фенікс, постає з попелу: кілька районів поступово оговтуються. Завдяки ЗСУ, які відбили росіян на Харківському напрямку, у Криворізькому районі нарешті тиша. Напередодні там українські сили ППО збили чотири БПЛА Shahed-136.

Попереду — зима, але це не означає, що на фронті зависне пауза. Яких змін чекати на передовій за прогнозами Жданова — можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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