Актуальна карта бойових дій в Україні 4 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Напередодні стала відома ще одна гарна новина — відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з полону 107 своїх героїв.

Наша держава всіляко турбується про кожного свого громадянина. Тому Генштаб ЗСУ щодня детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що окупаційна влада почала інтеграцію Запорізької атомної електростанції під юрисдикцію Росії.

Російські та білоруські офіційні особи підтримують давню інформаційну операцію про те, що Білорусь вступить у війну проти України від імені Росії. Але це залишається дуже малоймовірним.

Тим часом українські війська ведуть контрнаступальні дії у напрямках Сватового та Кремінної, а російські війська намагаються стримувати українські сили.

Також росіяни обороняються вздовж річки Дніпро, тоді як українські сили продовжують блокування. Однак загарбники ведуть штурм поблизу Бахмута та Донецька.

Російська окупаційна влада продовжує примусове переселення жителів Херсонщини та виселення українських дітей до РФ, а також націоналізацію українських підприємств на тимчасово окупованій території.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом останньої доби противник завдав:

три ракетних удари;

16 авіаційних ударів;

40 обстрілів із РСЗВ.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів, зокрема, Павлоград Дніпропетровської області, а також Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та залучення ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках росіяни обстріляли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;

напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області; на Слобожанському напрямку — за допомогою ударного БпЛА, в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча;

напрямку — за допомогою ударного БпЛА, в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча; на Куп’янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;

та напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка; на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка; на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;

напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка;

та напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка; на Південнобузькому напрямку — у районах понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА для проведення повітряної розвідки.

Попри офіційне завершення часткової мобілізації, РФ усе ще набирає так званих “добровольців” для участі у війні проти України.

Беруть усіх, незалежно від віку та стану здоров’я, окрім тих, що мають офіційний статус інвалідності. При цьому Міноборони РФ не укладає контрактів з такими особами, щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань.

Ті, хто вже мобілізований, має низький бойовий дух. У підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 солдатів і сержантів.

А під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих покінчили життя самогубством.

Окрім бойовиків приватних військових кампаній, окупаційні підрозділи погано навчені. Бойова техніка, знята зі зберігання, не пройшла відповідного обслуговування, а тому швидко виходить з ладу.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по росіянах 12 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів ППО противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії України за добу уразили:

три райони зосередження живої сили;

два райони скупчення озброєння і військової техніки;

два склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти росіян.

Росіяни продовжують отримувати повістки та гинути на війні проти України ще зовсім “зеленими”. Дивись, як проходить мобілізація росіян.

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