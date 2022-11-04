Актуальная карта боевых действий в Украине 4 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Накануне стала известна еще одна хорошая новость — состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула из плена 107 своих героев.

Наша страна всячески заботится о каждом своем гражданине. Поэтому Генштаб ВСУ ежедневно подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 ноября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что оккупационные власти начали интеграцию Запорожской атомной электростанции под юрисдикцию России.

Российские и белорусские официальные лица поддерживают давнюю информационную операцию о том, что Беларусь вступит в войну против Украины от имени России. Но это остается очень маловероятным.

Между тем, украинские войска ведут контрнаступательные действия в направлениях Сватового и Кременной, а российские войска пытаются сдерживать украинские силы.

Также россияне обороняются вдоль реки Днепр, в то время как украинские силы продолжают ее блокировать. Однако захватчики ведут штурм вблизи Бахмута и Донецка.

Российские оккупационные власти продолжают принудительное переселение жителей Херсонской области и выселение украинских детей в РФ, а также национализацию украинских предприятий на временно оккупированной территории.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 ноября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение последних суток противник нанес:

три ракетных удара;

16 авиационных ударов;

40 обстрелов из РСЗО.

От вражеских ударов пострадали районы более 25 населенных пунктов, в частности, Павлоград Днепропетровской области, а также Авдеевка и Угледар Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БПЛА с территории Беларуси.

На других направлениях россияне обстреляли:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области; на Слобожанском направлении — с помощью ударного БпЛА, в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огирцевое и Стрелечья;

направлении — с помощью ударного БпЛА, в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огирцевое и Стрелечья; на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Звановка;

и направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Звановка; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка;

и направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка; на Южнобужском направлении — в районах более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг совершил более 30 вылетов БПЛА для проведения воздушной разведки.

Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации, РФ все еще набирает так называемых “добровольцев” для участия в войне против Украины.

Берут всех, независимо от возраста и состояния здоровья, кроме имеющих официальный статус инвалидности. При этом Минобороны РФ не заключает контрактов с такими лицами во избежание юридических и финансовых обязательств.

У тех, кто уже мобилизован, низкий боевой дух. В подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаженности в Казани, самовольно оставило часть более 15 солдат и сержантов.

А во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных покончили жизнь самоубийством.

Кроме боевиков частных военных кампаний, оккупационные подразделения плохо обучены. Боевая техника, снятая с хранения, не прошла соответствующее обслуживание, а поэтому быстро выходит из строя.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по россиянам 12 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств ПВО противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины за сутки поразили:

три района сосредоточения живой силы;

два района скопления вооружения и военной техники;

два состава боеприпасов и другие важные военные объекты россиян.

Россияне продолжают получать повестки и гибнуть на войне против Украины еще совсем “зелеными”. Смотри, как проходит мобилизация россиян.

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