После ракетного удара осталась без руки, ноги и нерожденного ребенка. История Екатерины из Донецкой области

Российская ракета оставила 36-летнюю Екатерину Герман из Лимана в Донецкой области без руки, ноги и еще не рожденного ребенка. Во время взрыва женщина была дома, занималась хозяйством — ракета попала в ее многоэтажку.

За жизнь Екатерины боролись медики трех больниц, и она выжила. Теперь с семьей она уехала на протезирование за границу, но обещает вернуться в Украину, чтобы осуществить свою мечту.

Женщина рассказывает, что при взрыве снимала одежду на балконе. Обломки попали в живот, женщина была на 13 неделе беременности — ребенка не смогли спасти.

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Мужчина с сыном во время удара были в комнате и не пострадали. Константин предоставил жене первую домедицинскую помощь и вызвал скорую. Сначала женщину доставила в больницу в Славянске, оттуда — в Днепр, затем довезли в Киев.

Из живота Екатерины вытащили обломки снаряда, но руку и ногу пришлось ампутировать. Теперь женщина отправляется в Швецию, там будет заниматься ее реабилитацией и протезированием.

Уже ничего не изменишь, новый поворот в жизни, нужно учиться жить по-новому, — говорит Екатерина.

После женитьбы женщина мечтает вернуться в Украину и снова стать мамой.

Война уносит жизни многих людей и оставляет детей без родителей. Ранее мы рассказывали, как Вячеслав Ялов, ставший опекуном четырех детей, обеспечивает семью.