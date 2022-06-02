В 18 лет стал опекуном четырех братьев и сестер — история юного украинца и помогает ли государство

В результате полномасштабной войны многие потеряли не только свой дом, но и самых родных. Дети остались сиротами, а родители утратили детей.
Семью Вячеслава Ялова несчастье смерти не обошло, у пятерых детей русский снаряд отобрал мать.
18-летний парень не покинул своих сестер и братьев, а взял ответственность за их жизнь на себя. С тех пор он стал полноценным опекуном малышей.
Семья переехала из Верхнеторецкого Донецкой области и поселилась в Дрогобыче.
Государство оказывает хорошую материальную помощь, но, по словам Вячеслава, этих денег не хватило бы на полноценную жизнь, удавалось бы закрывать только основные потребности.
Все равно пришлось бы дополнительно работать.
Все равно пришлось бы дополнительно работать.
Поэтому о судьбе семьи заботятся неравнодушные частные волонтеры, которые помогают Вячеславу финансово обеспечивать своих младших братьев и сестер.
Благодаря этому у него есть возможность больше времени уделять малышам.
Сейчас они проживают в общежитии Дрогобыча, но благодаря помощи частных лиц есть вероятность вскоре переехать в собственное жилье.
Тем более, что семье понравился Дрогобыч, поэтому пока переезжать в другую область не планируют. Наоборот, Вячеслава радует мысль осесть в этом крае.
Каждый день чью-то жизнь обрывают вражеские ракеты и пули. Каждый день мы узнаем о новых погибших и надеемся, что это не наши родные. Однако никто не может застраховать себя от самого худшего.
Как пережить утрату близкого человека, мы рассказали в нашем материале.