В 18 лет стал опекуном четырех братьев и сестер — история юного украинца и помогает ли государство

В результате полномасштабной войны многие потеряли не только свой дом, но и самых родных. Дети остались сиротами, а родители утратили детей.

Семью Вячеслава Ялова несчастье смерти не обошло, у пятерых детей русский снаряд отобрал мать.

18-летний парень не покинул своих сестер и братьев, а взял ответственность за их жизнь на себя. С тех пор он стал полноценным опекуном малышей.

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Семья переехала из Верхнеторецкого Донецкой области и поселилась в Дрогобыче.

Государство оказывает хорошую материальную помощь, но, по словам Вячеслава, этих денег не хватило бы на полноценную жизнь, удавалось бы закрывать только основные потребности.

Все равно пришлось бы дополнительно работать.

Поэтому о судьбе семьи заботятся неравнодушные частные волонтеры, которые помогают Вячеславу финансово обеспечивать своих младших братьев и сестер.

Благодаря этому у него есть возможность больше времени уделять малышам.

Сейчас они проживают в общежитии Дрогобыча, но благодаря помощи частных лиц есть вероятность вскоре переехать в собственное жилье.

Тем более, что семье понравился Дрогобыч, поэтому пока переезжать в другую область не планируют. Наоборот, Вячеслава радует мысль осесть в этом крае.

Каждый день чью-то жизнь обрывают вражеские ракеты и пули. Каждый день мы узнаем о новых погибших и надеемся, что это не наши родные. Однако никто не может застраховать себя от самого худшего.

Как пережить утрату близкого человека, мы рассказали в нашем материале.