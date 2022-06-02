У 18 років став опікуном чотирьох братів і сестер — історія юного українця та чи допомагає держава

Внаслідок повномасштабної війни багато людей втратили не лише свій дім, а й найрідніших. Діти залишилися сиротами, а батьки втратили дітей.

Родину В’ячеслава Ялова нещастя смерті не оминуло. У п’ятьох дітей російський снаряд відібрав матір.

18-річний хлопець не покинув своїх сестер та братів, а взяв відповідальність за їхнє життя на себе. Відтоді він став повноцінним опікуном малечі.

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Родина переїхала з Верхньоторецького Донецької області й оселилася в Дрогобичі.

Держава надає хорошу матеріальну допомогу, однак, за словами В’ячеслава, цих грошей не вистачило б на повноцінне життя, вдавалося б закривати лише базові потреби.

Все одно довелося б додатково працювати.

Тож долею родини опікуються небайдужі приватні волонтери, які допомагають В’ячеславу фінансово забезпечувати своїх молодших братів та сестер.

Завдяки цьому він має змогу більше часу приділяти дітлахам.

Зараз вони проживають у дрогобицькому гуртожитку, але завдяки допомозі приватних осіб є ймовірність невдовзі перебратися у власне житло.

Тим більше, що родина вподобала Дрогобич, тож поки що переїздити в іншу область не планує. Навпаки, В’ячеслава тішить думка осісти в цьому краї.

Щодень чиєсь життя обривають ворожі ракети та кулі. Щодня ми дізнаємося про нових загиблих і сподіваємося, що це не наші рідні. Однак ніхто не може застрахувати себе від найгіршого.

Як пережити втрату близької людини, ми розповіли у нашому матеріалі.