“Как пережить потерю близкого человека и впасть в отчаяние?”

Во время войны многие потеряли родных или друзей. Потеря — это большая боль. Психолог проекта Один из всех на СТБ Анна Кушнерук рассказала, как пережить потерю близкого человека и не отчаяться.

— При потере близкого человека произойдут все стадии горя. Возможно, они будут перемешаны от “я не верю” в стадию торга и внутреннего гнева. Это могут быть агрессивные нападения на близких, находящихся рядом. Эти люди берут на себя самую большую порцию агрессии.

Затем наступит стадия горя. Когда мы начинаем плакать, при этом можем что-то говорить — это значит “я принял свою потерю”. На это нужно время.

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Кто своих близких хоронит, а кому это не дано в условиях войны. Человек может мгновенно включиться в работу, спасать себя и оставшихся в живых близких. Человек может быстро выйти из этого состояния, а спустя несколько лет провалиться снова в чувство пустоты.

Единственное, что может спасти — это сверхмиссия: внутренняя задача продлевать жизнь достойно, как бы трудно сегодня ни было.

Как пережить потерю близкого человека

Надо всегда быть среди людей, по возможности включиться в работу, говорить с теми, кто готов слушать.

Не стоит употреблять людей, которые недавно кого-то потеряли такие фразы как “все будет хорошо”, “ты еще молодая(-ой)”, “Бог забирает лучших” и т.д. Эти фразы обесценивают память человека!

Хочешь сделать хорошее — спроси “как ты?”. Дай возможность выговориться.

Как помочь человеку пережить потерю

сообщать нужно осторожно, скрывать нельзя, но и говорить болезненные детали — тоже не стоит;

не говори наспех;

не говори наспех; останься рядом с человеком после новости;

не употребляйте формулировку “твоя мама умерла”, “твоего ребенка убили” — лучше “мы потеряли его/его”;

будь осмотрительным, следите за действиями человека;

с течением времени начните сообщать фактические сведения о смерти.

Происходящие в Украине большой шок для взрослого человека, а на ребенка это может влиять еще хуже. Раньше мы рассказывали, как помочь ребенку справиться с пережитым.