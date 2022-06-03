Після ракетного удару лишилася без руки, ноги та ненародженої дитини. Історія Катерини з Донеччини

Російська ракета залишила 36-річну Катерину Герман з Лиману, що на Донеччині, без руки, ноги та ще не народженої дитини. Під час вибуху жінка була вдома, займалась господарством — ракета влучила у її багатоповерхівку.

За життя Катерини боролись медики трьох лікарень, і вона вижила. Тепер з родиною вона поїхала на протезування за кордон, але обіцяє повернутися в Україну, аби здійснити свою мрію.

Жінка розповідає, що під час вибуху знімала одяг на балконі. Уламки потрапили в живіт, жінка була на 13 тижні вагітності — дитину не змогли врятувати.

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Чоловік з сином під час удару були в кімнаті, тож не постраждали. Костянтин надав дружині першу домедичну допомогу та викликав швидку. Спочатку жінку доправила до лікарні в Слов’янську, звідти — до Дніпра, потім довезли до Києва.

З живота Катерини витягли уламки снаряда, але руку й ногу довелося ампутувати. Тепер жінку відправляють до Швеції, там будуть займатися її реабілітацією та протезуванням.

Вже нічого не зміниш, новий поворот в житті, треба навчатися жити по-новому, — каже Катерина.

Після одруження жінка мріє повернутися до України та знову стати мамою.

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