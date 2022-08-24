Поздравление под звуки сирен: обращение Виталия Кличко ко Дню Независимости Украины

Мэр столицы Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости в прямом эфире. Правда, делать это ему пришлось под звуки сирен. Очевидно, так россияне поздравляют нашу страну с 31-й годовщиной независимости.

Во время своего поздравления Виталий Кличко заявил:

Будем откровенны, прошлые годы мы по-настоящему не понимали, что означает слово “независимость”.

— Даже были разные шутки по поводу того, от кого или чего независимы. Сейчас каждый украинец может четко сформулировать, что такое независимость, — убежден мэр Киева.

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Речь о независимости в принятии решений, независимости решать будущее нашего государства, будущее каждой из семей, судьбу всей страны.

Напомнил Кличко и о том, что одной из причин, почему началась полномасштабная война, стало то, что украинцы решили стать частью европейской семьи, жить по стандартам европейского сообщества, где есть права человека, свобода слова, ключевые демократические ценности.

Смотри полное поздравление Виталия Кличко под звуки сирен в видео:

Больше материалов ко Дню Независимости Украины ищи по ссылке.

А также смотри поздравление с Днем Независимости от Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ.

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