Привітання під звуки сирен: звернення Кличка до Дня Незалежності України

Міський голова столиці Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності у прямому ефірі. Щоправда, робити це йому довелося під звуки сирен. Вочевидь, так росіяни вітають нашу державу з 31-ю річницею незалежності.

Під час свого привітання Віталій Кличко заявив:

Будемо відвертими, минулі роки ми по-справжньому не розуміли, що означає слово “незалежність”.

— Навіть були різні жарти щодо того, від кого чи чого незалежні. Зараз кожен українець може чітко сформулювати, що таке незалежність, — пригадує очільник Києва.

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Йдеться про незалежність у прийнятті рішень, незалежність вирішувати майбутнє нашої держави, майбутнє кожної з родин, долю всієї держави.

Нагадав Кличко і про те, що однією з причин, чому почалась повномасштабна війна, стало те, що українці вирішили стати частиною європейської родини, жити за стандартами європейської спільноти, де є права людини, свобода слова, ключові демократичні цінності.

Дивись повне привітання Віталія Кличка під звуки сирен у відео:

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А також дивись привітання з Днем Незалежності від Валерія Залужного, головнокомандувача ЗСУ.

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