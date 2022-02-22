Разрыв дипломатических отношений с РФ? Заявления Зеленского после переговоров с эстонским коллегой

Военное положение в Украине будет введено только в случае полномасштабного вторжения — заявил президент Владимир Зеленский после переговоров с эстонским коллегой.

Глава государства сказал, что не верит в полномасштабное наступление.

В то же время Зеленский осознает, что признание Россией ОРДЛО создает юридические основы для вооруженной агрессии против Украины.

Также на пресс-конференции президент заявил, что рассмотрит предложение Министерства иностранных дел по расторжению дипломатических отношений с Россией.

Детальнее — в Вікнах.