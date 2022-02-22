Розрив дипломатичних відносин з РФ? Головні заяви Зеленського після перемов з естонським колегою

Воєнний стан в Україні буде запроваджено тільки у випадку повномасштабного вторгнення — заявив президент Володимир Зеленський після перемов з естонським колегою.

Голова держави сказав, що не вірить у повномасштабний наступ.

Водночас Зеленський усвідомлює, що визнання Росією ОРДЛО створює юридичні основи для збройної агресії проти України.

Також на прес-конференції президент заявив, що розгляне пропозицію Міністерства закордонних справ щодо розірвання дипломатичних відносин з Росією.

Детальніше — у Вікнах.