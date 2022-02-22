Україна

Розрив дипломатичних відносин з РФ? Головні заяви Зеленського після перемов з естонським колегою

22 Лютого 2022, 15:30

Більше відео
0:03:12
Уроки безпеки у школах України
Уроки безпеки у школах: як проходять навчання у Вінниці
0:14:24
останні події на Донбасі
Масове введення військ на Донбас, падіння рубля та засудження світу — все, що треба знати про останні події
0:04:05
Волонтери України
Все буде Україна! Як волонтерський рух рятує країну від нашестя північних варварів
Розрив дипломатичних відносин з РФ? Головні заяви Зеленського після перемов з естонським колегою
Реакція експертів на визнання Росією псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”
Дивитись більше

Останні відео
0:35:00
Вікна-новини

Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (17:30)
0:00:34
Дитина проковтнула наручний годинник
Врятували життя та сімейну реліквію: як дитина проковтнула наручний годинник
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
0:00:45
Іван Дзюба
Помер відомий український дисидент та літературознавець Іван Дзюба
0:01:24
Заяви Зеленського
Розрив дипломатичних відносин з РФ? Головні заяви Зеленського після перемов з естонським колегою
0:03:12
Уроки безпеки у школах України
Уроки безпеки у школах: як проходять навчання у Вінниці
0:20:00
Вікна-новини випуск від 22.02.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (14:30)
0:14:24
останні події на Донбасі
Масове введення військ на Донбас, падіння рубля та засудження світу — все, що треба знати про останні події
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 22.02.2022 (11:30)
0:04:05
Волонтери України
Все буде Україна! Як волонтерський рух рятує країну від нашестя північних варварів
Більше відео
Іван Дзюба
Читати далі
Помер відомий український дисидент та літературознавець Іван Дзюба
Уроки безпеки у школах України
Читати далі
Уроки безпеки у школах: як проходять навчання у Вінниці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь