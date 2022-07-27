Украина

Нас не разъединить, несмотря на войну! Впервые отмечаем День украинской государственности: что это за праздник и его история

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июля 2022, 14:50
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