Украина

Разбитые дома, убитый скот… Что осталось от поселка Партизанское после российского нашествия

Луиза Еремина 02 марта 2023, 07:00

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Уничтоженные дома, эвакуация и мечты маленького мальчика — как живет прифронтовая Авдеевка под постоянными обстрелами
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Оріхів
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