Разбитые дома, убитый скот… Что осталось от поселка Партизанское после российского нашествия

Разбитые дома, уничтоженные хозяйства, убитый скот. Так выглядит теперь село Партизанское, что в Николаевской области.

До полномасштабного вторжения местные жители занимались фермерством. Но за девять месяцев россияне уничтожили все, что наживалось годами.

Из-за постоянных прицельных обстрелов почти все местные были вынуждены уехать из села. А когда начали возвращаться — ужаснулись. От Партизанского почти ничего не осталось.

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Местная жительница Галина прожила в Партизанском всю свою жизнь. Выехала из села в Николаев, но по возвращению ее ждал разбитый дом и вражеский снаряд, застрявший в крыше.

Женщина в своем доме жить боится, потому что кровли просто нет. За жилье теперь у нее — летняя кухня.

Печка разбита, надо ее перекладывать, но не за что. В доме все в дырках от осколков, нет целого ничего, так и живем, — говорит Галина.

Но село начинает постепенно оживать, и даже есть электроэнергию, поэтому люди постепенно отстраивают все уничтоженное.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как поселок Макаров приходит в себя от оккупации.