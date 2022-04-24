Пасха 2022 в Украине: как во время войны праздновали в разных уголках страны

Желание почувствовать хоть немного добра и света у нашего народа необъятно. Украинцы празднуют праздник Воскресения Христова, несмотря на воздушные тревоги, вражеские обстрелы и опасности, которых можно ожидать от врага.

Как же празднуют разные регионы Украины Пасху 2022?

Киев и область

Пасхальные службы сегодня правили в деоккупированных городах и селах Киевской области, а также в столичных соборах. Людей пришло немало. Очевидно, многие следили за службами по телевидению и через интернет, как и призвали власти.

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И все же людям на освобождённых территориях очень хотелось разделять радость праздника, несмотря на все пережитые беды.

Тем, у кого не было возможности наполнить праздничные корзины самостоятельно, помогали волонтёры: собраны и пасхальные яйца, и пасхальные куличи.

Киевляне же говорят: пришли и вместо тех, кто прийти не может и молятся за всех украинских воинов, защищающих Украину от русской орды.

Днепр

Пасхальная ночь прошла в Днепропетровской области неспокойно. Российская армия продолжает уничтожать железнодорожную и промышленную инфраструктуру Днепропетровска и Запорожья. Но ракеты попадают в гражданские дома и автомобили мирных людей.

В храмах было малолюдно, а праздничные корзины освящают с молитвой об одном и том же: мире и воле Украины и её народа. Жители говорят: согласны с решением о продлении комендантского часа на праздник Пасхи. Большинство семей празднует Воскресение Христово дистанционно, по домам.

Запорожье

Несмотря на праздник в Запорожской области пострадали 16 населенных пунктов от обстрелов россиян. В одном из них убиты три мужчины, просто работавшие на полях. Одному из погибших было всего 17 лет.

В этом году Пасха проходит с невиданными ранее мерами безопасности. Все из-за опасений российских провокаций и обстрелов.

Правоохранители на входах в храмы проверяют у всех документы и корзины.

Все запорожцы молятся только об одном — чтобы Украина победила и дальше расцветала.

Львов

Во Львове из-за возможных российских ракетных атак изменили расписание Пасхальных празднований. Поэтому жителей призывали пройти в церкви или накануне вечером, чтобы успеть до комендантского часа, или сегодня утром.

К счастью, ночь во Львове прошла спокойно, хоть и с воздушными тревогами. Это впервые город празднует Пасху без ночных богослужений. В этом году корзины можно было святить в течение всего дня, во избежание скопления людей.

Верующие идут в храмы с единственным желанием, которое объединяет всю Украину: чтобы украинские воины выстояли и вернулись домой живыми.

Традиционные львовские Гаивки в этом году тоже не будут проходить, зато проведут локальные мероприятия для вынужденных переселенцев, поселившихся здесь.

Национальная полиция во всех регионах страны была переведена в усиленный режим охраны. Из-за русских пропагандистских распространений о провокациях люди боятся массово выходить в церкви на богослужение.

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