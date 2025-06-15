С твоим днем, родной: когда отмечают День отца в Украине

День отца — ежегодный праздник в честь пап, который празднуют в большинстве стран мира. В Украине День отца отмечают в третье воскресенье июня. Конечно, празднование в 2025 году тоже состоится для каждого по-особенному: многие не смогут поздравить своих пап лично.

Из-за войны тысячи украинских семей остались разделенными — либо из-за вынужденной миграции, либо мужчины воюют за независимость и право на существование нашей страны и народа.

Когда отмечают День отца в Украине в 2024 году

В этом году День отца приходится на 15 июня.

История праздника

Этот праздник впервые отпраздновали в США, штат Вашингтон. Инициатором отмечания Дня отца выступила Сонора Смарт Додд из города Спокан в 1910 году. Известно, что в основу такого желания легла собственная история взросления: мать Соноры умерла, оставив шестерых детей на своего мужа.

Отец девочки занимался детьми со всей любовью и поддержкой, поэтому в будущем Сонора таким образом выразила благодарность своему и всем другим заботливым папам Америки, участвующим в воспитании детей.

Празднование в Украине

В Украине праздник отца начали отмечать совсем недавно. Официально День отца утвержден Указом Президента № 274/2019 от 18 мая 2019 года. Тогда такое нововведение объяснялось желанием утвердить роль отца в семье как равнозначную роли матери.

В целях создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей, постановляю установить в Украине День отца, который отмечать каждый год в третье воскресенье июня.

