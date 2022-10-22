Уже стал прибежищем для пяти миллионов украинцев! Как изменился Львов за восемь месяцев войны

За восемь месяцев полномасштабного вторжения Львов стал не только прибежищем для сотен тысяч бегущих от войны украинцев, но и большим гуманитарным хабом и дверью в Европу.

Сюда переезжают предприятия, чтобы сохранить свой бизнес, часто начиная с нуля. Благодаря близости к польской границе, многие чувствуют себя здесь в безопасности.

Хотя и сюда не раз прилетали вражеские ракеты. Перед властью города встало немало вызовов.

Сейчас также смотрят

Начальник львовского вокзала Роман Сенишин вспоминает: “80 километров до подъезда к станции Львов стояли поезда в очереди для того, чтобы попасть на перрон”.

Железнодорожникам пришлось переформировать вокзал на гуманитарный хаб. Работало около полтысячи волонтеров.

Сейчас количество людей на вокзале значительно уменьшилось, но город продолжает принимать тех, кто бежит от войны.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, куда сходить, где поесть, на что посмотреть во Львове.