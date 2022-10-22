Україна

Уже став прихистком для п’яти мільйонів українців! Як змінився Львів за вісім місяців війни

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 22 Жовтня 2022, 22:00

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