Уже став прихистком для п’яти мільйонів українців! Як змінився Львів за вісім місяців війни

За вісім місяців повномасштабного вторгнення Львів став не лише прихистком для сотень тисяч українців, що тікають від війни, а й великим гуманітарним хабом і дверима у Європу.

Сюди переїжджають підприємства, щоб зберегти свій бізнес, часто розпочинаючи усе з нуля. Завдяки близькості до польського кордону, багато хто почувається тут у безпеці.

Хоча й сюди неодноразово прилітали ворожі ракети. Перед владою міста постало чимало викликів.

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Начальник львівського вокзалу Роман Сенишин пригадує: “80 кілометрів до під’їзду до станції Львів стояли потяги в черзі для того, щоб потрапити на колію.”

Залізничникам довелося переформувати вокзал на гуманітарний хаб. Працювало майже півтисячі волонтерів.

Зараз кількість люду на вокзалі значно зменшилася, але місто продовжує приймати тих, хто тікає від війни.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, куди сходити, де поїсти, на що подивитися у Львові.