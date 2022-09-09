В ЕС на полной скорости: какие требования кандидата уже выполнила Украина

Недавно Украина получила статус страны-кандидата на членство в Европейском Союзе. Чтобы стать полноценным членом Союза и подписать Соглашение об ассоциации, Украине необходимо выполнить семь требований.

На днях в Брюсселе прошло первое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с момента получения статуса кандидата.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что обсудили на встрече и какие успехи Украины там зафиксировали.

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70% выполненных требований: что уже сделала Украина

В Брюссель Украина приехала в полной готовности рассказать о воплощенных результатах и ​​четких планах дальнейшей работы.

Ведь до конца года наша страна планирует выполнить максимально возможное количество обязательств и соответственно, после проделанной домашней работы, будет ждать дальнейших шагов от Европы.

Вице-премьер-министр отметила, что Соглашение об ассоциации невозможно выполнить на все 100%, ведь оно достаточно старое и некоторые обязательства не являются актуальными, а некоторые — достаточно широкие.

Поэтому наша делегация представила 107 актов, которые планируют имплементировать до конца года и распланированную повестку заседаний правительства и Верховной Рады, где будут обсуждать и принимать соответствующие акты.

На сегодняшний день в процентном соотношении Украине удалось выполнить уже более 70%, и к концу недели статистика будет еще лучше, отмечает Ольга.

Достижения Украины на заседании

Эта встреча, подметила Ольга Стефанишина, фактически начала политические переговоры о начале вступления в ЕС, и это главная победа встречи.

В Украину команда европейской интеграции вернулась и с другими весомыми достижениями:

Таможенный безвиз

Хотя официальных переговоров нет, Украина уже начала секторальную интеграцию с ЕС. С 1 октября начнет действовать таможенный безвиз.

Он предусматривает упрощение таможенных формальностей и введение единой информационной системы движения грузов для ЕС и Украины.

Макрофинансовая помощь

Также на встрече завершили консультации по программам макрофинансовой помощи, где Украине выделили 5 млрд евро.

Новые санкции

Кроме вступления Украины в ЕС, с повестки дня не сходит вопрос об ужесточении санкций против России. Чтобы последствия войны ощутили все граждане этой страны.

На встречах с послами Европейского Союза и председателями политико-безопасных вопросов одним из наиболее обсуждаемых вопросов стало введение визовых ограничений для россиян.

В результате согласовали, что ЕС отменит упрощенный порядок выдачи виз гражданам РФ, ведь по статистике, 74% россиян поддерживают войну с Украиной.

Какие страны уже ограничили въезд россиян на свою территорию, и почему они это сделали, читай в нашем материале.

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