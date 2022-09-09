В ЄС на повній швидкості: які вимоги кандидата вже виконала Україна

Нещодавно Україна отримала статус країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. Щоб стати повноцінним членом Союзу та підписати Угоду про асоціацію, Україні необхідно виконати сім вимог.

Днями в Брюселі пройшло перше засідання Ради асоціації Україна — ЄС від моменту отримання статусу кандидата.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що обговорили на зустрічі та які успіхи України там зафіксували.

70% виконаних вимог: що вже зробила Україна

У Брюсель Україна приїхала у повній готовності розповісти про втілені результати та чіткі плани подальшої роботи.

Адже до кінця року наша країна планує виконати максимальну можливу кількість зобов’язань і відповідно, після виконаної домашньої роботи, чекатиме подальших кроків від Європи.

Віцепрем’єр-міністерка зазначила, що угоду про асоціацію неможливо виконати на всі 100%, адже вона достатньо стара і деякі зобов’язання не є актуальними, а деякі — досить широкі.

Тому наша делегація представила 107 актів, які вони планують імплементувати до кінця року, та розпланований порядок денний засідань уряду та Верховної Ради, на яких будуть обговорювати й ухвалювати відповідні акти.

На сьогодні у відсотковому співвідношенні Україні вдалося виконати вже понад 70%, і до кінця тижня статистика буде ще кращою, зазначає Ольга.

Здобутки України на засіданні

Ця зустріч, за словами Ольги Стефанішиної, фактично розпочала політичні перемовини про початок вступу до ЄС, і це головна перемога зустрічі.

До України команда європейської інтеграції повернулася й з іншими вагомими здобутками:

Митний безвіз

Хоч офіційних перемовин ще немає, Україна вже почала секторальну інтеграцію з ЄС. З першого жовтня почне діяти митний безвіз.

Він передбачає спрощення митних формальностей та впровадження єдиної інформаційної системи руху вантажів для ЄС та України.

Макрофінансова допомога

Також на зустрічі завершили консультації щодо програм макрофінансової допомоги, де Україні виділили 5 млрд євро допомоги.

Нові санкції

Окрім вступу України до ЄС, з порядку денного не сходить питання про посилення санкцій проти Росії, щоб наслідки війни відчули на собі всі громадяни цієї країни.

Тож на зустрічах з послами Європейського Союзу та головами політико-безпекових питань одним з найбільш обговорюваних питань стало введення візових обмежень для росіян.

В результаті узгодили, що ЄС скасує спрощений порядок видачі віз громадянам РФ, адже за статистикою, 74% росіян підтримують війну з Україною.

Які країни вже обмежили в’їзд росіян на свою територію, та чому вони це зробили, читай у нашому матеріалі.

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