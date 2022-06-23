Защитники Запорожья показали кадры с передовой: какая ситуация на направлении сейчас

В Запорожье оккупанты хотели плотно вкопаться и укорениться, занять выгодные позиции, однако у украинских военных другие планы и укореняют в украинскую землю они иначе.
Бойцы национальной гвардии рассказали, что оккупанты не хотят покидать позиции, однако они уверенно им помогают это сделать, вытесняя врага.
Бойцы национальной гвардии рассказали, что оккупанты не хотят покидать позиции, однако они уверенно им помогают это сделать, вытесняя врага.
Россияне привыкли оставлять после себя след вандализма, в Запорожской области они не проходят даже мимо церкви. Видео из разбитой церкви прислал один из бойцов.
Но защитники не привыкли оставлять подобное безнаказанным, так что одним за другим уничтожают технику и заставляют врага отступать.
Таким образом собралось уже немало трофеев, которые кое-где бойцы используют против российских захватчиков. Таков и отмытый от свастики российский танк МТ-ЛБ.
Сейчас военные Нацгвардии переводят дыхание, чинят броню и ждут следующих задач от командования.
Ребята делятся, что в первых боях молились все, но сегодня страх прошел, и военные выполняют свою работу — защищают Украину и ее людей.
Нацгвардейцы говорят, что оккупанты уже боятся идти вперед, однако и позиций оставлять не хотят. Но наша армия всегда готова с этим помочь незваным гостям.
Боец за прозвище Мажор уверяет, что украинские бойцы берут посадку за посадкой и активно продвигают врага от области.
А пока наши военные отодвигают захватчиков от границ, Украина приближается к ЕС. Читайте наш материал, что для Европы означает кандидатство Украины на членство в Союзе.