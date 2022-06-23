Захисники Запоріжжя показали кадри з передової: яка ситуація на напрямку зараз

В Запоріжжі окупанти прагнули щільно вкопатися та вкорінитися, зайняти вигідні позиції, однак в українських військових інші плани й вкорінюють в Українську землю вони інакше.

Бійці Національної гвардії розповіли про те, що окупанти не воліють полишати позицій, однак вони впевнено їм допомагають це зробити, витісняючи ворога.

Окупанти звикли лишати по собі слід вандалізму, в Запорізькій області не минають навіть церкви. Відео з потрощеної церкви прослав один з бійців.

Та захисники не звикли лишати подібне безкарним, тож одним за одним знищують техніку та змушують ворога відступати.

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Таким чином зібралося вже чимало трофеїв, які подекуди бійці використовують проти російських загарбників. Таким є відмитий від свастики російський танк МТ-ЛБ.

Зараз військові Нацгвардії переводять подих, лагодять броню й чекають наступних завдань від командування.

Хлопці діляться, що в перших боях молилися всі, та вже сьогодні страх пройшов і військові виконують свою роботу — захищають Україну та її людей.

Нацгвардійці кажуть, що окупанти вже бояться йти вперед, однак і позицій залишати не хочуть. Та наша армія завжди готова з цим допомогти непроханим гостям.

Боєць за прізвисько Мажор запевняє, що українські бійці беруть посадку за посадкою й активно просувають ворога від області.

А доки наші військові відсувають загарбників від кордонів, Україна наближається до ЄС. Читайте наш матеріал, що для Європи означає близький вступ України в союз.