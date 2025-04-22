Понад 100 комбатантів, музика та розмови — зазирай у павільйон #ФРОНТМЕНИ на Книжковій країні

З 24 по 27 квітня на території київського ВДНГ у межах фестивалю Книжкова країна знову працюватиме павільйон творчої репрезентації військових і ветеранів #ФРОНТМЕНИ. Це вже ціла платформа, незалежний культурний кластер, який став невіддільною частиною фестивалю. Цьогоріч #ФРОНТМЕНИ помітно розширилися. У програмі очікуються — книжкові прем’єри, театральні постановки, мистецькі виставки, поетичні марафони, публічні дискусії, стендапи і навіть артволли з чорним гумором.Серед авторів — як уже знані митці мілітарного мистецтва, так і ті, хто лише починає говорити про свій воєнний досвід. Але всі вони — носії унікального досвіду війни, яка змінила життя й українську культуру. Case study серіалу Повернення Одна з ключових подій павільйону — дискусія про серіал Повернення, що вийшов на телеканалі ICTV2. Це перший український серіал, який розповідає про шлях ветерана до цивільного життя — і робить це в жанрі драмеді. Його створено у партнерстві з військовими, хто пройшов шлях повернення з фронту. І саме це змінює не лише тон оповіді, а й саму оптику. За виробництвом стоїть компанія Starlight Media, яка продовжує системну роботу над формуванням культури гідності й поваги до ветеранів і ветеранок. Читати на тему Що шукати на фестивалі Книжкова країна: гід для любителів книжок і всіх-всіх-всіх Цілих 4 дні на повне занурення до книжкового світу. Тож публічна розмова Case study серіалу Повернення буде про те, як працювати зі складними темами. Як розповідати про ветеранів так, щоб не спотворити досвід? Чи можливий гумор у таких історіях? І як медіа можуть сприяти формуванню культури, дружньої до тих, хто повертається з фронту? Учасники розмови: Дмитро Хрипун — сценарист і шоуранер серіалу, креативний продюсер ICTV, ментор Майстерні шоуранерів; Гліб Стрижко — ветеран морської піхоти, амбасадор Veteran Hub, керівник соціальних проектів Starlight Media. Подія організована за підтримки Starlight Storylab — творчої лабораторії, де створюють нове українське серіальне виробництво. Дата: 27 квітняЧас: 13:00Місце: ВДНГ, павільйон №4, зал 1 Вхід на всі події фестивалю Книжкова країна — вільний. А детальна програма заходу — за посиланням. За результатами британського дослідження, мистецтво і культура значно впливають на наше здоров’я та добробут. Читай про це у наступному матеріалі — терапія мистецтвом. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Книги, Мистецтво, Музика, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter