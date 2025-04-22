Понад 100 комбатантів, музика та розмови — зазирай у павільйон #ФРОНТМЕНИ на Книжковій країні

З 24 по 27 квітня на території київського ВДНГ у межах фестивалю Книжкова країна знову працюватиме павільйон творчої репрезентації військових і ветеранів #ФРОНТМЕНИ.

Це вже ціла платформа, незалежний культурний кластер, який став невіддільною частиною фестивалю.

Цьогоріч #ФРОНТМЕНИ помітно розширилися. У програмі очікуються — книжкові прем’єри, театральні постановки, мистецькі виставки, поетичні марафони, публічні дискусії, стендапи і навіть артволли з чорним гумором.

Серед авторів — як уже знані митці мілітарного мистецтва, так і ті, хто лише починає говорити про свій воєнний досвід. Але всі вони — носії унікального досвіду війни, яка змінила життя й українську культуру.

Case study серіалу Повернення

Одна з ключових подій павільйону — дискусія про серіал Повернення, що вийшов на телеканалі ICTV2. Це перший український серіал, який розповідає про шлях ветерана до цивільного життя — і робить це в жанрі драмеді.

Його створено у партнерстві з військовими, хто пройшов шлях повернення з фронту. І саме це змінює не лише тон оповіді, а й саму оптику.

За виробництвом стоїть компанія Starlight Media, яка продовжує системну роботу над формуванням культури гідності й поваги до ветеранів і ветеранок.

Тож публічна розмова Case study серіалу Повернення буде про те, як працювати зі складними темами. Як розповідати про ветеранів так, щоб не спотворити досвід? Чи можливий гумор у таких історіях? І як медіа можуть сприяти формуванню культури, дружньої до тих, хто повертається з фронту?

Учасники розмови:

Дмитро Хрипун — сценарист і шоуранер серіалу, креативний продюсер ICTV, ментор Майстерні шоуранерів;

— сценарист і шоуранер серіалу, креативний продюсер ICTV, ментор Майстерні шоуранерів; Гліб Стрижко — ветеран морської піхоти, амбасадор Veteran Hub, керівник соціальних проектів Starlight Media.

Подія організована за підтримки Starlight Storylab — творчої лабораторії, де створюють нове українське серіальне виробництво.

Дата: 27 квітня

Час: 13:00

Місце: ВДНГ, павільйон №4, зал 1

Вхід на всі події фестивалю Книжкова країна — вільний. А детальна програма заходу — за посиланням.

За результатами британського дослідження, мистецтво і культура значно впливають на наше здоров’я та добробут. Читай про це у наступному матеріалі — терапія мистецтвом.

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