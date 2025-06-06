Стиль життя Їжа та рецепти

Медузи замість устриць: як глобальне потепління змінить наше харчування

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 06 Червня 2025, 20:00
глобальне потепління
Фото Pexels

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