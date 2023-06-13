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Де межа закону? Хто має право перевіряти документи у воєнний час

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Червня 2023, 16:00
Чи мають право військові перевіряти документи у воєнний час

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