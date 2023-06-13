Де межа закону? Хто має право перевіряти документи у воєнний час

Під час воєнного стану у країні, громадяни живуть з деякими обмеженнями їхнього пересування. Та ще одне питання, з яким нині стикаються українські чоловіки — перевірка документів у різних місцях.

Хто може перевіряти документи у під час війни — розповідаємо у матеріалі.

Хто може перевіряти документи під час війни

Міністерство юстиції України раніше пояснювало, чи має право представник ТЦК зупиняти та перевіряти документи іншої особи.

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Міністерство юстиції наголошує, що сам уповноважений представник ТЦК не може перевіряти документи під час війни.

Але він може це робити у супроводі з працівниками тих органів, які уповноважені зупинити людину та перевірити її документи.

Перевіряти документи під час війни можуть уповноважені представники:

Нацполіції;

СБУ;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

ДМС;

Держмитслужби;

ЗСУ, які визначені в наказі коменданта.

Чи законно вручати повістки на вулиці та які діяти після отримання повістки, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Поліція Києва.