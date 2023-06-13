Где предел закона? Кто имеет право проверять документы в военное время

Во время военного положения в стране граждане живут с некоторыми ограничениями их передвижения. Но ещё один вопрос, с которым сейчас сталкиваются украинские мужчины, — проверка документов в разных местах.

Кто может проверять документы во время войны — рассказываем в материале.

Кто может проверять документы во время войны

Министерство юстиции Украины ранее объясняло, вправе ли представитель ТЦК останавливать и проверять документы другого лица.

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Министерство юстиции отмечает, что сам уполномоченный представитель ТЦК не может проверять документы во время войны.

Но он может это делать в сопровождении с работниками органов, уполномоченных остановить человека и проверить его документы.

Проверять документы во время войны могут уполномоченные представители:

Нацполиции;

СБУ;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

ДМС;

Гостаможслужбы;

ВСУ, определенные в приказе коменданта.

Законно ли вручать повестки на улице и как действовать после получения повестки, мы объясняли в нашем другом материале.

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Главное фото: Киевская полиция.