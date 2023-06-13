Где предел закона? Кто имеет право проверять документы в военное время

Во время военного положения в стране граждане живут с некоторыми ограничениями их передвижения. Но ещё один вопрос, с которым сейчас сталкиваются украинские мужчины, — проверка документов в разных местах.
Кто может проверять документы во время войны — рассказываем в материале.
Министерство юстиции Украины ранее объясняло, вправе ли представитель ТЦК останавливать и проверять документы другого лица.
Министерство юстиции отмечает, что сам уполномоченный представитель ТЦК не может проверять документы во время войны.
Министерство юстиции отмечает, что сам уполномоченный представитель ТЦК не может проверять документы во время войны.
Но он может это делать в сопровождении с работниками органов, уполномоченных остановить человека и проверить его документы.
Проверять документы во время войны могут уполномоченные представители:
Законно ли вручать повестки на улице и как действовать после получения повестки, мы объясняли в нашем другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!
Главное фото: Киевская полиция.