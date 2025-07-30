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ПриватБанк виграв суд у Коломойського: олігарх заплатить 2 мільярди доларів за тіньові схеми

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Липня 2025, 17:30
приватбанк виграв суд проти коломойського
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