ПриватБанк виграв суд у Коломойського: олігарх заплатить 2 мільярди доларів за тіньові схеми

30 липня 2025 року Лондонський суд ухвалив важливе для України антикорупційне рішення: ПриватБанк виграв позов проти своїх колишніх власників — олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Деталі цієї гучної справи — у матеріалі.

ПриватБанк виграв суд проти Коломойського та Боголюбова

Предметом розгляду лондонського суду стало шахрайське виведення майже двох мільярдів доларів з ПриватБанку ще у 2013-2014 роках, коли фінансова установа була у їхній спільній власності.

Суд визнав обох бізнесменів — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — відповідальними та зобов’язав їх повернути близько $1,9 млрд, за вирахуванням того, що вже могло бути стягнуто раніше.

Позов у Лондоні був частиною масштабної судової справи, яку ПриватБанк веде проти них із 2017 року, після націоналізації банку, що допомогла врятувати фінансову систему України від краху.

За даними ПриватБанку, Коломойський і Боголюбов організовували фіктивні схеми: видавали кредити на підконтрольні собі компанії, оформлювали підставні угоди про постачання — і таким чином виводили величезні суми за кордон.

Обидва бізнесмени заперечували звинувачення. Коломойський, якого в Україні попередньо майже рік (у 2023-2024) тримали під арештом, заявляв через своїх адвокатів, що ніякого шахрайства не було. Боголюбов, який у незаконний спосіб виїхав з країни, теж відкидав будь-яку провину.

Проте суддя Вільям Троулер дійшов іншого висновку: він визнав їх відповідальними й підкреслив, що ПриватБанк діяв цілком обґрунтовано. Докази масштабного фінансового злочину він назвав переконливими.

ПриватБанк проти Коломойського: на кону не лише гроші, а й репутація країни

Ця справа має політичне значення не лише для банку, а й для українського уряду, і самого президента Зеленського, який раніше мав репутацію близької до Коломойського фігури.

На Заході суд проти Ігоря Коломойського вважають маркером на готовність української влади реально боротися з корупцією.

Щодо зв’язків олігарха та нині чинного президента, то після обрання на посаду Володимир Зеленський дистанціювався від олігарха і загалом підтримує курс на обмеження впливу великих бізнесменів на політику.

Новий прем’єр-міністр уряду Юлія Свириденко вже назвала рішення лондонського суду незаперечною перемогою, що показує готовність України відстоювати свої права на міжнародній арені.

Водночас очікується апеляційне клопотання відповідачів. Його перенесли на жовтень — тоді стане зрозуміло, чи будуть Коломойський і Боголюбов виборювати свої інтереси далі.

Телеканал 1+1 у Facebook підтвердив інформацію, що готовий взяти Ігоря Коломойського, колишнього власника холдингу, на поруки.

Джерело: Reuters, Privatbank.

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