ПриватБанк виграв суд у Коломойського: олігарх заплатить 2 мільярди доларів за тіньові схеми

Фото Facebook 30 липня 2025 року Лондонський суд ухвалив важливе для України антикорупційне рішення: ПриватБанк виграв позов проти своїх колишніх власників — олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Деталі цієї гучної справи — у матеріалі. ПриватБанк виграв суд проти Коломойського та Боголюбова Предметом розгляду лондонського суду стало шахрайське виведення майже двох мільярдів доларів з ПриватБанку ще у 2013-2014 роках, коли фінансова установа була у їхній спільній власності.Суд визнав обох бізнесменів — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — відповідальними та зобов’язав їх повернути близько $1,9 млрд, за вирахуванням того, що вже могло бути стягнуто раніше. Позов у Лондоні був частиною масштабної судової справи, яку ПриватБанк веде проти них із 2017 року, після націоналізації банку, що допомогла врятувати фінансову систему України від краху. Читати на тему Порошенко, Медведчук, Коломойський: РНБО запровадила нові санкції Що відомо про впровадження нових санкцій? За даними ПриватБанку, Коломойський і Боголюбов організовували фіктивні схеми: видавали кредити на підконтрольні собі компанії, оформлювали підставні угоди про постачання — і таким чином виводили величезні суми за кордон. Обидва бізнесмени заперечували звинувачення. Коломойський, якого в Україні попередньо майже рік (у 2023-2024) тримали під арештом, заявляв через своїх адвокатів, що ніякого шахрайства не було. Боголюбов, який у незаконний спосіб виїхав з країни, теж відкидав будь-яку провину. Проте суддя Вільям Троулер дійшов іншого висновку: він визнав їх відповідальними й підкреслив, що ПриватБанк діяв цілком обґрунтовано. Докази масштабного фінансового злочину він назвав переконливими. ПриватБанк проти Коломойського: на кону не лише гроші, а й репутація країни Ця справа має політичне значення не лише для банку, а й для українського уряду, і самого президента Зеленського, який раніше мав репутацію близької до Коломойського фігури. На Заході суд проти Ігоря Коломойського вважають маркером на готовність української влади реально боротися з корупцією. Щодо зв’язків олігарха та нині чинного президента, то після обрання на посаду Володимир Зеленський дистанціювався від олігарха і загалом підтримує курс на обмеження впливу великих бізнесменів на політику. Новий прем’єр-міністр уряду Юлія Свириденко вже назвала рішення лондонського суду незаперечною перемогою, що показує готовність України відстоювати свої права на міжнародній арені. Водночас очікується апеляційне клопотання відповідачів. Його перенесли на жовтень — тоді стане зрозуміло, чи будуть Коломойський і Боголюбов виборювати свої інтереси далі. Телеканал 1+1 у Facebook підтвердив інформацію, що готовий взяти Ігоря Коломойського, колишнього власника холдингу, на поруки. Джерело: Reuters, Privatbank. Читай також: регіонал Федір Христенко співпрацював з російським ФСБ — деталі одіозної справи. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter