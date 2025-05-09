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В Україні закриваються тисячі ФОПів — що на це впливає

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Травня 2025, 07:00
В Україні закриваються тисячі ФОПів — що на це впливає
Фото Unsplash
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