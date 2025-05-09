В Україні закриваються тисячі ФОПів — що на це впливає

Майже 82 тисячі нових ФОПів відкрились та майже 120 тисяч бізнесменів припинили свою діяльність за перші чотири місяці 2025 року. Тобто на один новостворений бізнес припадає 1,5 закритих, повідомили в Опендатабот.

Там порівнюють, що торік відкривалось більше малих бізнесів, ніж закривалось. Здебільшого нові підприємці обирають роздрібну торгівлю. У ній зареєструвалася майже чверть новостворених ФОПів.

Скільки відкрилось та закрилося ФОПів за 2025 рік: статистика

Загалом від початку року в Україні відкрилося 81928 ФОПів. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас 119895 підприємців припинили свою діяльність, а кількість закриттів збільшилася на 44% порівняно з тим самим періодом торік. Загалом у 2025 році закрилось на 37967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Минулого року навпаки відкрилось на 7166 бізнесів більше, ніж закрилось. Чверть всіх нових підприємців займається роздрібною торгівлею, а саме 20763. Ще 7129 ФОПів працюють в ІТ та консалтингу у програмуванні. До трійки лідерів увійшла оптова торгівля — 6216 нових підприємців. Найбільше бізнесів зареєстрували у Києві — 11,6 тисячі або 14.2%. Далі Дніпропетровська область — 7,8 тисячі (9.6%) та Львівська — 6,1 тисячі (7.6%) Цього року жінки відкривають власну справу активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів реєструвалися саме жінками, а частка чоловіків склала лише 39%.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив, що сплеск закриттів підприємств на початку року найімовірніше повʼязаний із закриттям тих ФОПів, що не працюють, та яким з 1 січня відновили обовʼязок сплати ЄСВ.

— Також був визначений військовий збір від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні.

Оскільки такі ФОПи не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку.

Водночас з березня кількість відкритих ФОП (20029) більша за ті, що закрились (18477). Аналогічна ситуація прослідковується й у квітні, зазначив депутат.

Він певен, що зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів, адже чинна спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації сплати податків або уникнення мобілізації. Гетманцев навів приклад популярної схеми використання ФОПів замість найманих працівників.

Фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман теж вважає, що нові правила вплинули на “сплячих ФОПів” — тобто підприємців, які не вели активну підприємницьку діяльність, або робили це рідко. Для тих, хто має стабільний обіг та прибуток, нічого не змінилося.

— Безумовно, інколи закриваються й активні бізнеси через складнощі роботи у війну. Серед ключових проблем у роботі підприємці найчастіше зазначають падіння споживчого попиту, брак фахової робочої сили, відсутність доступу до дешевого фінансування й, звісно, небезпеку через війну, — говорить експерт.

На його думку, ті бізнесмени, що на воєнний час заморозили діяльність, будуть закриватися далі. Проте вже в найближчі місяці ситуація буде вирівнюватись.

Експерт передбачає, що за підсумками 2025 року кількість відкритих та закритих ФОПів буде однаковою, на відміну від попередніх років, коли нових бізнесів було більше.

В Опендатабот додають, що у перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів за цей рік — 7 014. Загалом від початку року зареєстровано вже 88388 нових підприємців.

А які податки платитимуть ФОПи протягом 2025 року та чи будуть пільги для окремих підприємців — читай в нашому матеріалі.

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